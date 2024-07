4/6

MARTIN MONTOYA

all'Inter: dal luglio 2015 al gennaio 2016

4 presenze

Decisamente meno memorabile l'esperienza in nerazzurro di un altro spagnolo. Arrivato all'Inter in prestito oneroso dal Barcellona, la sua avventura italiana durò appena sei mesi: 256 minuti in campo in Serie A, altri 90 in Coppa Italia. Il tutto senza mai lasciare il segno, prima di lasciare per firmare col Betis.