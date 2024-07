I rossoneri provano ad avvicinarsi sempre di più a Fofana. Una volta ottenuto il sì del centrocampista (sempre più vicino), si andrebbe a trattare con il Monaco che parte da una base di 25 milioni di euro. Ottimismo anche sul fronte Morata: in caso di chiusura definitiva, lo spagnolo firmerà un triennale da 5.5 milioni di euro

Il Milan si avvicina a Youssouf Fofana. Anche nella giornata di oggi, infatti, giovedì 10 luglio, ci sono stati dei contatti positivi con il giocatore al quale è stato offerto un contratto di 5 anni. Sotto questo fronte, i segnali che arrivano da parte del francese sono positivi e la distanza con i rossoneri è minima. Una volta trovato l’accordo, il Milan sarebbe pronto per trattare con il Monaco che parte da una richiesta di 25 milioni di euro. Con l’Europeo concluso, Fofana avrà il tempo per concentrarsi sul suo futuro. Il Milan insiste e, in caso il 25enne accettasse l'offerta ricevuta, potrebbe lasciare il Monaco dopo 5 stagioni. Nella scorsa, il francese ha collezionato 35 partite con 4 gol e 4 assist.