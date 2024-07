Un nome nuovo per la fascia che si aggiunge a quelli di Pubill e Kamanzi: per la corsia la Roma ha messo gli occhi su Samuel Dahl, terzino classe 2003 del Djurgarden. Un profilo che il ds giallorosso Ghisolfi sta seguendo con attenzione da tempo, e che rientra (per costi ed età) in quelle che sono le direttive della proprietà. Non c'è però ancora accordo tra i due club. Punto fermo della squadra svedese, Dahl è fin qui sceso in campo 13 volte in altrettante giornate di campionato senza saltare nemmeno un minuto. Impiegato principalmente a sinistra, ha collezionato tre assist tra tutte le competizioni: è anche nel giro della nazionale svedese under 21.

