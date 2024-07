"Simone Inzaghi? E' un ciclo iniziato qualche anno fa e non siamo nemmeno a metà, vogliamo continuare con lui e se lo merita. Lui è felice dell'Inter e noi di lui". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, uscendo dal Consiglio Coni dove ha ricevuto la Stella d'Oro al merito sportivo. Una firma sul rinnovo del contratto fino al 2026 per l'allenatore dell'Inter, che dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì. Parlando dei nerazzurri ha aggiunto: "Non solo vogliamo vincere, nel nostro Dna c'è l'obbligo di competere per vincere, lo insegna la nostra storia. Rispetteremo sempre gli avversari, ma noi partiamo per vincere".

"Emozionato per questo premio"

"Dire che sono emozionato sicuramente sì, mi è capitato di aver ricevuto premi importanti grazie alle squadre nelle quali sono stato, ma questo è la ciliegina. Il riconoscimento più importante perché nasce nella mia e nostra casa, quella dello sport. Sono onorato perché viene da uomini di sport, il più importante della mia carriera. Ho avuto dei grandi maestri come Franco Carraro - ha aggiunto -. Mi hanno insegnato i valori più importanti. Io sono appassionatissimo del mio lavoro, poi serve grande umiltà, coraggio e perseveranza. Auspico che i Giochi di Parigi possano darvi le soddisfazioni che meritate". Le parole del presidente dell'Inter erano state anticipate da quelle del presidente del Coni, Giovanni Malagò. "E' considerato il miglior dirigente calcistico del paese e non solo, sbaglierei a leggere il suo curriculum perché ovunque è andato ha vinto, basti pensare i dieci campionati italiani portati a casa".