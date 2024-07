I giallorossi continuano la ricerca di un attaccante e, nonostante la concorrenza del Fenerbahce di Mou, non si molla la presa sul centravanti del Siviglia. Sulla destra spunta il nome di Assignon: giocatore del Rennes ma nell'ultima stagione in prestito al Burnley

La Roma continua a sondare il mercato degli attaccanti. Per Youssef En-Nesyri (giocatore da 20 gol nell'ultima stagione) il Fenerbahce di Mourinho resta in vantaggio, ma con i giallorossi che non mollano la presa sul centravanti classe 1997. In lista c'è anche Alexander Sørloth, con il quale c'è l'accordo ma manca quello con il Villarreal che continua a chiedere il pagamento della clausola (38 milioni di euro).