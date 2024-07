Potrebbe non essere solo Alvaro Morata l'obiettivo di mercato per l'attacco dei rossoneri: la possibilità che il Milan prenda due centravanti non è remota, e nei giorni scorsi ci sono stati contatti con la Roma per Abraham

Alvaro Morata ma non solo. Il Milan di Paulo Fonseca potrebbe raddoppiare in attacco, tanto che nei giorni scorsi sono stati registrati dei contatti tra i rossoneri e la Roma per Tammy Abraham. I giallorossi, che stanno cercando una soluzione per il centravanti inglese, hanno però al momento rigettato al mittente la proposta formulata. Non c'è intesa, con il Milan che vorrebbe inserire nell'affare Jovic come contropartita: profilo che non interessa. Parti che forse si riaggiorneranno con la dirigenza rossonera che sta lavorando a questa ipotesi, ovvero due attaccanti.