Potrebbe esserci l’Al-Ittihad nel futuro di Houssem Aouar. Il club arabo è infatti interessato al centrocampista della Roma, che potrebbe salutare i giallorossi di De Rossi dopo un anno in Italia. Dopo la sua lunga esperienza al Lione, dal 2016 al 2023, nella quale vanta 233 partite, 41 gol e 36 assist, il centrocampista algerino si è trasferito alla Roma. In Serie A, per lui 25 presenze e 4 gol totali in giallorosso in un'annata caratterizzata da qualche infortunio (come quello agli aduttori nel mese di dicembre) e dagli impegni con la nazionale in coppa d'Africa a gennaio.