Fatta per il ritorno dello spagnolo in Italia: accordo di un anno con il Como, dove ritroverà in panchina Cesc Fabregas con il quale ha giocato in Nazionale. In Serie A ha già vestito le maglie di Napoli, Milan e Lazio. Era svincolato dopo l'ultima esperienza al Villarreal. Atteso nelle prossime ore

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE