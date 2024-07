La nuova idea per l'attacco del Milan risponde al nome di Niclas Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund. La dirigenza rossonera vorrebbe infatti regalare a Paulo Fonseca ben due attaccanti: Alvaro Morata (al quale è stato offerto un contratto di quattro anni con opzione a 5.5 milioni di euro) resta sempre l’obiettivo primario. Il Milan ha valutato anche il profilo di Tammy Abraham (richiesta di Fonseca) ma con la Roma le parti non sono arrivare ad alcuna intesa, soprattutto per via della questione relativa alle contropartite tecniche con Jovic che non convince i giallorossi. Da lunedì il tedesco, per il quale Milan ci sta pensando ed ha avviato i primi contatti, potrebbe diventare una pista sempre più calda: il perfetto partner per lo stesso Morata, con Fullkrug che potrebbe pensare di lasciare Dortmund per trovare più spazio a maggior ragione dopo l’arrivo di Guirassy.