"La seconda stella punto di partenza"

Un plauso da parte del presidente nerazzurro anche alla proprietà Oaktree che "ha sin da subito dimostrato la volontà di mantenere la società ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questa è la migliore garanzia per l'Inter e i suoi meravigliosi tifosi di raggiungere altri importanti traguardi". E sugli obiettivi: "Sono gli stessi di sempre. La conquista della seconda stella rappresenta il miglior punto di partenza per affrontare con la stessa fame di successi questa nuova avventura". Parole anche sul momento difficile del calcio italiano: "La stagione che sta per iniziare si confronta con le difficoltà, in un momento storico complicato è necessario che tutte le parti siano coinvolte in modo positivo, con idee e risorse. Chi possiede maggiori mezzi si assuma la responsabilità per raggiungere obiettivi comuni perché il calcio si nutre di passione. Garantiamo a tutti il diritto allo sport. Mi auguro che il livello di tensione raggiunto tra le varie componenti istituzionali del calcio venga risolto. Sta per iniziare la stagione più lunga di sempre".