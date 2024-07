L’attaccante iraniano arriva in nerazzurro a parametro zero dopo le stagioni al Porto. Per lui le classiche visite mediche al Coni prima delle firme ufficiali sul contratto che lo legherà all’Inter. Il classe 1992 si e concesso ai tifosi, alcuni dei quali con la maglia dell’Iran che gli hanno anche fatto l'in bocca al lupo in lingua persiana, per selfie e autografi

