Il Bologna è interessato all’attaccante del Valencia per il dopo Zirkzee, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Manchester United e a iniziare la sua avventura in Premier per 42,5 milioni di euro

Con Joshua Zirkzee ormai del Machester United (dopo le visite manca solo l'ufficialità), il Bologna è già al lavoro per poter individuare il nome del sostituto. Un nome pronto a sostituire, in termini di gol e di assist, il grandissimo lavoro svolto dall'olandese quest'anno (e che i Red Devils si assicureranno per una cifra di 42,5 milioni pagabili in tre anni). Uno dei primi nomi è quello di Hugo Duro, attaccante olandese del Valencia.