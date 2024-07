Niklas Füllkrug è nella lista degli obiettivi per l'attacco del Milan. Andiamo allora alla scoperta del centravanti del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, due gol nell'ultimo Europeo e protagonista di una hit che sta spopolando in Germania MILAN SU FULLKRUG: I DETTAGLI

"Füllkrug, con te diventeremo re d'Europa", la hit dell'estate in Germania è questa canzone dedicata a quel 31enne nato ad Hannover che da un paio d'anni sta vivendo una vita tutta nuova. Giocava ancora nel Werder Brema quando era stato convocato al Mondiale in Qatar: in Bundesliga mancavano centravanti tedeschi e quel Niklas Füllkrug i gol li faceva, eccome. Tanto che poi ha vinto la classifica marcatori, è andato al Dortmund e alla prima stagione col Borussia ha giocato da titolare la finale di Champions.

'Die Luecke' E' stato travolto da un'opportunità dopo l'altra e non l'ha mai bucata. Al massimo Die Luecke, il buco come il suo soprannome, Niklas ce l'ha fra i denti. E il perchè non lo abbia mai sistemato racconta tanto del personaggio che è.

I due gol da subentrato a Euro 2024 La saetta all'incrocio al primo pallone toccato contro la Scozia, il gol di testa per salvare la Germania all'ultimo contro la Svizzera, che quando è entrato Füllkrug si è capito perchè i tedeschi chiedessero a Nagelsmann di farlo giocare titolare al posto di Havertz. Dal falso nueve al vero centravanti, quello che magari non sarà così raffinato coi piedi, ma fidatevi che in area è tutta roba di Niklas, l'antidivo diventato una hit estiva. vedi anche Dici Füllkrug, pensi Bierhoff: i tedeschi al Milan