Uno dei protagonisti della Spagna che si gioca l'Europeo contro l' Inghilterra ( DOVE VEDERE LA FINALE ) è Dani Olmo . Il centrocampista, diventato titolare dopo l'infortunio di Pedri e a segno in tre match consecutivi contro Georgia , Germania e Francia è vicino al Manchester City di Pep Guardiola . L'allenatore degli inglesi monitora da tempo il classe 1998 , che anche nel Lipsia nell'ultima stagione si è distinto per gol e assist. Ha una clausola da 60 milioni di euro (scade lunedì 15 luglio) con il City che spinge per trovare l'intesa: entro martedì ci si aspetta che l'affare venga chiuso . Molto più defilate Chelsea e Barcellona , tagliate fuori dalla corsa allo spagnolo.

Dani Olmo, i suoi numeri

Otto gol e cinque assist con la maglia del Lipsia nell'ultimo campionato di Bundesliga. Appena 25 partite per lui, a causa di un duplice infortunio: il primo al ginocchio lo ha tenuto lontano dai campi per tutto il mese di settembre. Il secondo, all'articolazione, lo ha riportato in campo a inizio 2024: ultimo match prima del fastidio a fine ottobre. Con la Spagna, come detto, le tre reti lo portano in testa alla classifica capocannonieri dell'Europeo: al pari di Harry Kane.