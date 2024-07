Dove vedere Spagna-Inghilterra in tv

È dunque Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024. Il match che decreterà la vincente dell’Europeo sarà in diretta questa sera, domenica 14 luglio, su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi e Gianluca Di Marzio. Dalle 19.30 e dalle 23 spazio a 'Sky Euro Show' condotta da Federica Masolin. Inoltre, da non perdere dalle 14 'EuroGoleador'. In studio: Sara Benci, Massimo Marianella e Gianfranco Teotino.