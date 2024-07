Milan, e se Füllkrug fosse un nuovo Bierhoff?

In rossonero, Oliver Bierhoff era arrivato quando aveva trent’anni e veniva da tre annate stupende all’Udinese: era il 1998, se lo era portato dietro Zaccheroni (suo allenatore in Friuli) e in 12 mesi aveva regalato lo scudetto al Milan. Füllkrug di anni ne ha 31 e potrebbe essere uno dei rinforzi in attacco per Fonseca. Giocatori di peso, forti fisicamente, alti: Füllkrug appartiene a quella vecchia scuola del centravanti puro e da tre anni consecutivi in Bundesliga ha raggiunto la doppia cifra. Una carriera in crescita in quella Germania, che potrebbe salutare visto l’arrivo al Borussia di Guirassy, che rischia di metterlo ai margini. L’Italia lo intriga, il Milan ci sta lavorando e starebbe pensando a lui (come a Morata) per sistemare il reparto: due protagonisti di Euro 2024 che porterebbero esperienza internazionale, gol e qualità.

