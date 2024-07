Rossoblù al lavoro sul mercato per rimpiazzare le partenze di Calafiori, ancora non ufficiale verso l'Arsenal, e di Zirkzee che invece è già sbarcato in Premier League al Manchester United. Per la difesa c'è l'apertura di Hummels, svincolato dal Dortmund. Tanti i nomi in ballo per l'attacco

Il Bologna stringe i tempi sul mercato per arrivare all'inizio della stagione, che vedrà gli emiliani anche in Champions League, con la rosa più al completo possibile. Le due caselle da riempire sono quelle della difesa, con l'addio di Calafiori non ancora ufficiale ma praticamente certo, e del centravanti dopo la cessione di Zirkzee al Manchester United. Per la difesa si continua a tenere in caldo la pista Hummels, 35enne difensore svincolatosi dal Borussia Dortmund, che garantirebbe grande esperienza proprio per l'avventura in Europa. Il giocatore ha rifiutato alcune offerte arabe e anche una arrivata dall'Ajax e ha dato una forte apertura all'offerta del Bologna ma prima di entrare nel vivo della trattativa bisogna aspettare la cessione di Calafiori. Bologna che valuta anche Logan Costa, difensore del Tolosa: valutazione alta, da circa 20 milioni di euro.