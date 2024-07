L'anno di Lautaro: Scudetto, Copa e ora il rinnovo

L'attaccante dell'Inter ha chiuso nella maniera migliore, con il successo in Copa America (suo il gol decisivo), una stagione da incorniciare. Dall'aver vinto tutto con la maglia dell'Argentina, passando per la Supercoppa Italiana. Ora il rinnovo di contratto fino al 2029. L'annuncio al rientro in Italia dopo un periodo di riposo

Meglio di così è dura. Lautaro Martinez vince la Copa America con gol determinante nei tempi supplementari e va a chiudere una stagione quasi perfetta. Supercoppa italiana con gol decisivo col Napoli ai supplementari, Scudetto della stella in casa del Milan da capitano, capocannoniere con 24 gol, MVP della Serie A, vincitore della Copa America e anche lì capocannoniere con 5 reti. Gli è mancata la Champions, questo sì, ma avrà modo di riprovarci.



Nel frattempo ha chiuso il rinnovo più importante della sua carriera. Nuovo contratto con l’Inter fino al 2029 da 9,5 milioni più bonus a stagione. Quando rientrerà a Milano farà le foto di rito e poi ci sarà l’annuncio. Tutto è già stato fatto. Adesso peró necessita di un po' di vacanze per riposarsi dopo un'annata incredibile ma faticosa. Ad Appiano lo aspettano l'8 agosto per cominciare la preparazione in vista dell’esordio in campionato del 17 contro il Genoa. Prima un po' di relax per il 'Toro' ripensando a quanto fatto e al palmares che dice: a 26 anni ha conquistato tutto con la maglia dell'Argentina e con l'Inter è a quota 7 titoli. Difficilmente il 'Toro' poteva sognare di fare meglio di così.