Manca solo l'ultimo atto in Copa America, finalissima in programma all'Hard Rock Stadium tra Argentina e Colombia. Chi vincerà il trofeo? E chi sarà il capocannoniere di questa edizione? In pole position c'è un 'italiano', ma stanotte potrebbe essere raggiunto da quattro avversari attualmente a 2 gol…

