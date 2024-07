Nella giornata di lunedì, l’agente dell’attaccante nigeriano è volato nella capitale francese per discutere con il Paris Saint-Germain, una delle possibili nuove destinazioni del proprio assistito. Il club di Al-Khelaifi vorrebbe inserire nell’operazione un giocatore tra Soler, Mukiele e Lee Kang-In. L’ultimo potrebbe convincere Antonio Conte. Nel frattempo, resta vivo anche l’interesse arabo per Osimhen

Giornate di lavoro intenso per il Napoli di Antonio Conte sia a Dimaro, dove la squadra sta svolgendo la prima parte del proprio ritiro estivo, sia sul calciomercato. Perché se è vero che sono arrivati già soprattutto dei difensori (Buongiorno dal Torino, Spinazzola svincolato e Rafa Marin dal Real Madrid), c’è ancora la questione Victor Osimhen aperta. “C’è un accordo precedente, che non sappiamo come finirà”, ha detto il nuovo allenatore in una conferenza stampa dei giorni scorsi. L’agente dell’attaccante nigeriano è volato a Parigi per parlare con il Psg, che non ha mai nascosto il suo interesse verso il capocannoniere 2022/2023 della Serie A.