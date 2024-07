Juve: sogno Adeyemi, occasione Berardi. E Soulé...

E' stata presentata la nuova maglia, che celebra le imprese spaziali con un richiamo alla superficie della Luna. Ma sul mercato la società tiene i piedi per terra: si valutano gli esterni offensivi da regalare a Thiago Motta, mentre dalle uscite la dirigenza vorrebbe ricavare risorse utili per far tornare i conti del club

La Juve va in orbita. L’obiettivo è tornare al vertice, alzando sempre di più l’asticella delle ambizioni. La società non pretende tutto e subito, ma in una stagione molto lunga la squadra dovrà farsi trovare pronta quando conterà. Superare i propri limiti è il messaggio legato al lancio della nuova maglia che celebra le imprese spaziali e - nei dettagli del tessuto - richiama la superficie ondulata della Luna. Una divisa che vuole ispirare "giocatori e tifosi a continuare a esplorare nuovi orizzonti. Testimonial principale capitan Danilo che dovrà essere il punto di riferimento di uno spogliatoio ancora da completare, tra arrivi e partenze. La missione di Thiago Motta è guidare la Juve oltre il suo recente passato. Per volare può essere utile la fantasia degli esterni offensivi con Berardi che rappresenta un’opportunità mentre Adeyemi del Dortmund è un’operazione cara e complicata, che al momento resta sullo sfondo. La fantasia ce l’avrebbe anche Soulè, valutato 35 milioni. Su di lui ci sono però Leicester e Roma. La Juve intravede una ghiotta plusvalenza. Da Szczesny, Arthur, McKennie e Chiesa potrebbero arrivare altre risorse utili a far tornare i conti del club. Perché la Juve celebra i viaggi sulla Luna, ma sul mercato meglio tenere i piedi per terra.