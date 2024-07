Alvaro Morata si prepara per il Milan. L’attaccante spagnolo, infatti, nella serata di oggi, martedì 16 luglio, ha salutato i suoi compagni di squadra dell’Atletico Madrid, in vista della partenza verso Milano con le visite mediche in programma nella giornata di mercoledì. "Ho salutato i miei compagni. Era importante salutarli, ringraziarli – ha detto il neo campione d’Europa intercettato da 'El Partidazo de Cope'. Mi hanno sempre aiutato molto. Ma anche il mister, Miguel Angel, Carlos Bucero mi hanno aiutato in molti momenti non buoni. Quando sei in un posto e per qualche motivo non puoi dare il cento per cento è meglio per tutti questa opzione".

