Como, Pau Lopez arriverà in prestito dal Marsiglia con obbligo di riscatto

Dopo gli arrivi di Reina, Dossena, Belotti e Alberto Moreno, il prossimo acquisto in casa Como potrebbe essere Pau Lopez. Lo spagnolo è infatti l'altro obiettivo per la porta dei lombardi. L'accordo con il Marsiglia è stato trovato per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro

Oltre a Pepe Reina, arrivato dopo lo svincolo dal Villarreal, il Como è pronto ad abbracciare un altro portiere spagnolo che ha già militato nel nostro campionato. Si tratta di Pau Lopez, ex Roma che dovrebbe arrivare in prestito oneroso per 500.000 euro con obbligo di riscatto a 6 milioni. Il Marsiglia, però, lo libererà solo quando arriverà un altro portiere in Francia.