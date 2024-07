Juventus, le prossime mosse di Giuntoli sul mercato

Cristiano Giuntoli continua a lavorare per costruire la nuova rosa della Juventus tra colpi in entrata e rinnovi, in attesa di nuove cessioni. Intanto Fagioli ha anticipato il ritorno e si è allenato con il gruppo, mettendosi subito a disposizione di Thiago Motta

Scatti e ripartenze. La Juve supera l'Inter e chiude l’accordo col Verona per Cabal. Operazione da 12 milioni per l’esterno sinistro colombiano. Intanto alla Continassa torna in anticipo Fagioli. Troppa voglia di essere protagonista, dopo la squalifica e un lampo all’Europeo. In questo caso, non è una frase fatta: come fosse un nuovo acquisto. Un altro ragazzo di Vinovo invece prolunga il contratto: Miretti firma fino al 2028. Per il centrocampo da tempo si segue la traiettoria di Koopmeiners che nei mesi scorsi aveva espresso anche pubblicamente la volontà di affrontare nuove sfide. La Juve tiene i contatti con l’entourage del giocatore, che l’Atalanta valuta 60 milioni. Nessun avvicinamento tra le società, così da Bergamo è esplosa l’insofferenza per una situazione che si sta trascinando senza una svolta definitiva: Luca Percassi ha alzato il muro.