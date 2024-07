Il classe 1994 è il profilo individuato dalla dirigenza giallorossa per rinforzare il centrocampo: è svincolato dopo l'ultima esperienza al Leicester. È già stato in Italia con le maglie di Sampdoria e Torino

Il Lecce ci prova per Dennis Praet. I giallorossi provano il colpo a centrocampo e puntano con decisione il classe 1994 per rinforzare il reparto. Trattativa con l'entourage del giocatore (svincolato dopo l'ultima parentesi al Leicester) e affare ben impostato. Un ritorno per lui in Italia, qualora la trattativa si dovesse concretizzare, dopo le precedenti esperienze con le maglie di Sampdoria (dal 2016 al 2019, 106 partite e 4 gol) e Torino (dal 2021 al 2022 con 2 reti in 24 match).