I rossoneri hanno nuovamente messo gli occhi sul centrocampista dell'Udinese, già cercato in passato: nei prossimi giorni previsto un incontro con il papà-agente. Chieste informazioni per il difensore svincolato Mario Hermoso, mentre continuano i contatti per Fullkrug: il Dortmund chiede circa 15 milioni di euro

Il Milan torna su Samardzic. Interesse reale da parte dei rossoneri, con il giocatore dell'Udinese che non rappresenterebbe un'alternativa a Fofana, centrocampista del Monaco che la dirigenza del Milan tratta da tempo. Samardzic è un'occasione di mercato da poter cogliere, data età e talento. Il giocatore, inoltre, è un vecchio pallino dei rossoneri, avendolo già cercato in passato. Il papà-agente del serbo incontrerà il Milan nei prossimi giorni, un passaggio chiave per capire richieste economiche e fattibilità dell'operazione. Solo a quel punto poi eventualmente verrà formalizzata una proposta all'Udinese. leggi anche Il Milan prende tempo per Fofana, piace anche Rios

Hermoso piace anche a Inter e Napoli Nel viaggio a Madrid di Furlani nel giorno delle visite mediche di Morata, il Milan ha anche chiesto informazioni per Mario Hermoso. Il difensore, nel mirino anche di Napoli e Inter, è svincolato dopo l'ultima annata in maglia Atletico Madrid. Azzurri che al momento non possono fare passi concreti per il classe 1995 perché prima hanno necessità di vendere. Ecco allora che per il Milan può diventare un'alternativa concreta a Pavlovic, con il quale i rossoneri hanno già l'accordo che però manca con il Salisburgo: la richiesta è vicina ai 30 milioni di euro. calciomercato Morata: "Convinto dalla fiducia di Ibrahimovic"

Fullkrug, apertura totale al Milan Per l'attacco non arriverà solo Alvaro Morata. Continua infatti il pressing per Niclas Fullkrug: contatti positivi. Il centravanti ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero se il Milan decidesse di fare un affondo decisivo. Il club tedesco chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro: è tutto nelle mani del Milan che dovrà decidere se avviare una trattativa o meno con i gialloneri.