Nel giorno della presentazione di Thiago Motta alla Juventus , presente anche il ds Cristiano Giuntoli all'interno della sala stampa dello Stadium . Il dirigente bianconero ha voluto fare il punto sul mercato : "Sono stati ceduti quattro giocatori, ovvero Iling-Junior , Barrenechea , Kean e Kaio Jorge . Mentre sono arrivati Douglas Luiz , Di Gregorio , Cabal e Thuram . Volevo fare delle precisazioni su cose lette in merito a presunti fuori rosa . Ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della Juventus. Sono tutti bravi giocatori e ragazzi straordinari. C'è il mercato aperto , vogliamo costruire una squadra competitiva dando un occhio ai conti. Vorremmo puntellare la rosa con un calciatore per reparto , per dare a Motta il massimo di quello che possiamo fare".

Il saluto a Rabiot

Ultime parole del suo intervento per Rabiot: "Volevo ringraziare Rabiot, al quale è scaduto il contratto lo scorso 30 giugno. Vogliamo augurargli un felice futuro professionale e non". Per il francese, reduce dall'Europeo con la sua Francia, l'avventura in bianconero si chiude dopo 212 presenze totali, con un bottino di 22 gol e 15 assist.