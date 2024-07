Non sarà alla Juventus il futuro di Adrien Rabiot. Il giocatore, che formalmente non è più bianconero dallo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto, è svincolato e in cerca di una nuova squadra. Oggi potrebbe essere comunicato l'addio anche in via ufficiale (e quindi senza proposte di rinnovo da parte dei bianconeri) dopo una riunione tra Giuntoli e lo staff tecnico e nel giorno in cui sarà presentato Thiago Motta. I numeri della sua avventura a Torino parlano di 212 presenze totali, con un bottino di 22 gol e 15 assist. Juventus che comunque in quella zona del campo si è già cautelata con gli arrivi di Thuram dal Nizza e Douglas Luiz dall'Aston Villa.

leggi anche Juve, le prossime mosse di Giuntoli sul mercato