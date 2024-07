I rossoneri hanno il loro nuovo centravanti: arriva dall'Atletico Madrid per 13 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria. Firma di quattro anni con opzione per il quinto, e maglia numero 7 per lo spagnolo

Il Milan ha il suo nuovo attaccante: Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore rossonero . Il "colpo di scena" arriva però dalla scelta del numero di maglia da parte dello spagnolo che, nonostante la nove ancora libera , ha optato per la numero 7 (mai indossata in carriera dall' ex Atletico Madrid ). Una concessione da parte di Adli , che invece dalla prossima stagione prenderà la 94 . Questo il comunicato ufficiale da parte del club rossonero: " AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Álvaro Borja Morata Martín dal Club Atlético de Madrid . Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d'Europa , Morata ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno . Nato a Madrid il 23 ottobre 1992, Álvaro cresce nei Settori Giovanili spagnoli tra Atlético , Getafe e Real Madrid , debuttando con la Prima Squadra dei Blancos nel dicembre 2010. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Real Madrid , Juventus , Chelsea e Atlético Madrid totalizzando 506 presenze e 172 gol , conquistando due UEFA Champions League , una Supercoppa UEFA , una FIFA Club World Cup , due LaLiga , due Copa del Rey , una Supercopa de España , due Campionati di Serie A , tre Coppe Italia , due Supercoppe italiane e una FA Cup. Con la Nazionale spagnola, con cui vanta 80 presenze e 36 gol, oltre ad aver vinto EURO 2024 ha conquistato la UEFA Nations League 2022/23. Álvaro Morata indosserà la maglia rossonera numero 7 ".

Milan-Morata, le cifre

Il centravanti spagnolo torna in Italia a due anni di distanza dall'ultima volta. 13 milioni di euro (la clausola rescissoria) pagati dai rossoneri all'Atletico Madrid. Guadagnerà 5 milioni di euro più bonus a stagione per i prossimi quattro anni, mentre se nell'annata 2027/2028 farà 20 tra gol e assist scatterà automaticamente il rinnovo per il quinto anno di contratto in maglia Milan.