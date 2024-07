Roma, Juventus e Bologna hanno chiesto informazioni per l’attaccante del Genoa, senza però presentare nessun tipo di offerta. I giallorossi valutano il 25enne come sostituto di Lukaku. I bianconeri riflettono su di lui in caso di uscita di Milik. Il Bologna, invece, ci pensa per rimpiazzare Zirkzee

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE