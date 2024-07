Arthur Melo è la nuova idea del Como. La squadra neopromossa ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano che, dopo la sua esperienza in prestito alla Fiorentina, è tornato alla Juventus ma non rientra nei piani dei bianconeri. Il brasiliano, infatti, non è stato convocato per il ritiro in Germania della squadra di Thiago Motta. L’operazione, però, non è facile, considerando l’alto ingaggio. Il Como, infatti, potrebbe procedere soltanto con un contributo da parte della Juventus. Sarebbe l'ennesimo colpo di mercato importante da parte del Como, che sta portando avanti un mercato con nomi di alto livello: è già ufficiale Pepe Reina in porta, mentre per la difesa si lavora per l'arrivo di Varane. Oltre alla squadra di Fabregas, Arthur è seguito anche all'estero e piace soprattutto a Everton e Leicester City.

