Juventus, chi parte e chi no per il ritiro in Germania

La Juventus ha comunicato l'elenco dei convocati per la seconda parte del ritiro a Herzogenaurach, piccolo centro vicino Norimberga, sede dell'Adidas. Presenti anche Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso, così come Federico Gatti e Timothy Weah. Non ci sono, invece, Federico Chiesa (che si sposa) e diversi suoi compagni: l'elenco completo dei bianconeri convocati per il ritiro in Germania e quelli che non ne faranno parte

