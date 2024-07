Il centravanti marocchino del Siviglia ha accettato la destinazione turca: raggiunge Mou per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Atteso in città nelle prossime ore per visite mediche e firma

Nulla da fare per la Roma. En-Nesyri ha scelto il Fenerbahce di José Mourinho e dunque i giallorossi dovranno continuare la loro ricerca di un centravanti. Dopo un 'corteggiamento' durato diversi giorni da parte della squadra di De Rossi, alla fine l'attaccante ha scelto i turchi: operazione da circa 20 milioni di euro più bonus al Siviglia, con il giocatore nelle prossime ore atteso in città per visite mediche e firma. Il marocchino ha detto sì alla destinazione Fenerbahce ed è pronto alla sua nuova avventura. Venti reti totali in tutte le competizioni nell'ultima stagione di Youssef En-Nesyri: 16 in Liga, 2 in Champions League e una in Supercoppa Uefa e Coppa del Re.