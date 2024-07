Ospite a Speciale Calciomercato, l'ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato dell'arrivo alla Juventus di Khéphren Thuram: "Sarà la sorpresa del campionato italiano. Centrocampista completo, ha tutto per diventare un giocatore di grande livello. Sorpreso che le big d’Europa non ci abbiano pensato, faccio i complimenti alla Juventus perché sono convinto che farà bene. Lui è ancora giovane e può ancora crescere indossando una maglia pesante come quella bianconera. Fa entrambe le fasi in modo eccellente, può giocare in varie posizioni. Può diventare un punto di riferimento per Thiago Motta. Paragone con Rabiot? Giocatori diversi. Se Thuram fa la carriera di Rabiot vorrà dire che ha vinto tanto nella sua vita".

