Dopo l’Europeo con la maglia azzurra, l’ex Bologna è tornato ad allenarsi con i suoi compagni della Juventus dove ha ritrovato Thiago Motta, suo ex allenatore proprio in rossoblù: "Ha tanta voglia di lavorare, il mio ruolo con lui? Mi sta impiegando da terzino sinistro ma…"

"Mi sono riposato in vacanza durante questi venti giorni, e sono molto contento di essere qui. È bellissimo tornare in questa società incredibile". Queste le parole di Andrea Cambiaso che da pochi giorni ha raggiunto i suoi compagni alla Juventus dopo l’Europeo in nazionale e le successive vacanze.

"Conosco bene Thiago, mi sta usando da terzino sinistro"

"Fisicamente sto bene", dice l’esterno ex Bologna che parla anche del suo ex allenatore proprio in Emilia: "Conosco bene Thiago Motta, ha grande mentalità, grande voglia di lavorare ed è molto esigente. Fa molto bene, siamo una squadra relativamente giovane e penso possa aiutarci molto". Infine sul suo ruolo: "Per fortuna sono abbastanza duttile, posso giocare in diverse posizioni, adesso ho fatto appena due giorni di allenamenti e mi sta utilizzando da terzino sinistro, ma questo poi lo vedremo. Durante la stagione ci sono molte complicanze, infortuni, turnover…"