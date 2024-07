Il proprietario di RedBird è arrivato in città ed ha tenuto una lunga riunione (circa 6 ore) con i dirigenti rossoneri: il punto sul mercato, oltre alla programmazione della prossima stagione CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Blitz di Gerry Cardinale a Milano. Il fondatore di RedBird è arrivato questa mattina, 22 luglio, per restare in città poco meno di due giorni. Una visita significativa, considerando che i rossoneri giovedì partiranno per la tournée negli USA, ovvero proprio "a casa" di Cardinale, che era comunque in Europa prima di raggiungere l'Italia. leggi anche Agenda Milan, tra la tournée estiva e il mercato

I temi affrontati nelle sei ore di riunione Riunione fiume in sede, durata ben sei ore (dalle 13.00 alle 19.00). Presenti gli stati generali del club: oltre a Cardinale c'erano anche Scaroni, Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Occasione per fare il punto sul mercato e programmare la prossima stagione. Sono state tracciate le linee guida e gli indirizzi strategici, oltre ad aver appurato un budget da destinare al mercato: il primo arrivo di Morata in rossonero non sarà l'unico.

Le precedenti visite di Cardinale a Milano Non è la prima volta che Cardinale raggiunge Milano prima dell'inizio della stagione. I precedenti parlano di due visite estive: una datata 2022, quando si "camuffa" per festeggiare lo scudetto in Duomo 24 ore prima di acquistare il club, e una nel 2023 per assistere all'addio al calcio giocato di Ibrahimovic, per poi salutare Maldini e Massara. Insomma, visite mai banali.