La Roma ha chiuso la trattativa per Samuel Dahl, terzino classe 2003 del Djurgarden. Operazione da 4 milioni di euro per lo svedese, che prenderà il posto di Spinazzola nella rosa dei giallorossi. Sempre per la fascia, previsto per la giornata di domani, 25 luglio, l'incontro per Marc Pubill dell'Almeria

