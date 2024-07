Operazione di mercato ai dettagli tra i due club: affare in prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto a 12 più due di bonus. L'agente del classe 1999 al Viola Park per definire gli ultimi accordi

Colpani, i numeri in stagione

Un'annata positiva per Andrea Colpani, che con gol (otto) e assist (quattro) ha contribuito alla tranquilla salvezza del Monza di Palladino (che è pronto a riabbracciarlo a Firenze). Per Colpani 39 presenze totali tra campionato e Coppa Italia. Un vero e proprio jolly per la Fiorentina: il nuovo allenatore viola potrà infatti schierarlo sia da trequartista, ma anche da seconda punta o ala.