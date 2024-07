La Juventus su Karim Adeyemi. Arrivano conferme su quanto riportato da SkyDe di un incontro tra Cristiano Giuntoli e il papà-agente del giocatore del Borussia Dortmund. Gialloneri che ne fanno una valutazione alta, tra i 45 e i 50 milioni, anche se un'operazione da 40 più bonus potrebbe convincere i tedeschi. Il nome di Adeyemi entra con prepotenza tra gli obiettivi dei bianconeri: da capire se la Juventus proverà l'affondo e, nel caso, con i soldi derivanti dalle cessioni di Huijsen e Soulé se virerà sull'esterno offensivo classe 2002 o busserà alla porta dell'Atalanta per Koopmeiners. Per l'olandese è però ancora una volta arrivata la chiusura alla cessione da parte di Percassi nel giorno della presentazione delle nuove maglie in casa nerazzurra: "Ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è nei nostri piani la sua cessione".