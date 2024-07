Il Milan insiste per Emerson Royal . Continuano infatti i contatti tra i rossoneri e il Tottenham per cercare di trovare l’intesa definitiva . Al momento non si è ancora arrivati al traguardo ma i contatti tra le parti continuano. I rossoneri hanno proposto una cifra vicino ai 15 milioni di euro , mentre la richiesta degli Spurs si aggira intorno ai 20 .

I numeri di Emerson Royal

Terzino che può giocare a destra, ma anche a sinistra e all’occorrenza come difensore centrale, nell’ultima stagione il 25enne ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Tottenham con 1 gol realizzato, per la precisione contro il Brentford nel corso della prima giornata di Premier League. Agli Spurs dal 2021, per lui in totale 101 presenze, 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni.