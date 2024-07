È quasi fatta per il passaggio di Soulé alla Roma: gli ultimi dettagli riguardanti i bonus sono in via di risoluzione fra i giallorossi e la Juventus. L'agente dell'argentino era atteso oggi, giovedì 25 luglio, nella Capitale per definire ingaggio e tutti i punti formali relativi al contratto del giocatore. L'accordo verbale tra Soulé e i giallorossi c'è da tempo, mentre non è stato ancora organizzato l'iter che seguirà il classe 2003 per visite mediche e firma: si farà solo al momento dell'ok definitivo delle parti in causa.