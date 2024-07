I viola, oltre a Colpani, pensano anche a Tanner Tessmann per il centrocampo. Nella giornata di oggi, 25 luglio, è stata presentata una prima proposta al Venezia che però difficilmente sarà accettata

Non solo Colpani. La Fiorentina, infatti, è ancora a lavoro per il centrocampo e oltre al giocatore in arrivo dal Monza, pensa anche a Tanner Tessmann del Venezia. Dopo la trattativa saltata tra il 22enne e l'Inter, i viola hanno presentato una proposta al Venezia nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, ma al momento pare difficile che possa essere accettata. Oltre a Tessmann, nel mirino della Fiorentina resta vivo anche il nome di Lovric.