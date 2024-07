leggi anche Non solo De Gea, quanti svincolati di lusso!

Due Europa League , una Supercoppa Europea , una Premier League , una FA Cup e tre Community Shield . Ora, il possibile arrivo nel campionato italiano. Un altro passo nell’incredibile carriera di David De Gea, nata nel calcio a 5, sviluppata poi nell’ Atletico Madrid (partendo dalle giovanili fino alla prima squadra) e consacrata definitivamente con il Manchester United . Dodici anni con i red devils, oltre 500 presenze che lo hanno incoronato come calciatore non britannico con più presenze nella storia della sponda rossa di Manchester.

Genoa sogna, e De Gea ha già detto sì

L’ultima presenza però risale al giugno 2023, nella finale di FA Cup persa contro il City. Stagione in cui è stato premiato come miglior portiere della Premier. Gli ultimi 365 giorni li ha vissuti da svincolato, allenandosi con il suo preparatore e aspettando l’offerta giusta: con le opportunità, che fino ad ora, non sono state al pari delle ambizioni. Quelle ambizioni che ha il Genoa, che ha ricevuto un’apertura da parte di De Gea e prova ad aggiungere al rosso spagnolo il blu marino genoano. Ci sono certamente dei costi particolarmente alti ma l’impressione è che questo matrimonio possa convenire ad entrambi: da una parte ci sarebbe un’altra bella medaglia da esporre sul proprio petto, dall’altra (oltre, chiaramente, alla ricerca di un portiere) c’è una tifoseria ammaliata anche solo dalla semplice idea. La sensazione è che siamo di fronte al preludio di una notte di mezza estate ancora tutta da vivere.