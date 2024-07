Juventus, dalla Next Gen un tesoretto per finanziare il mercato

Si chiama Juve Next Gen, ma forse anche Juve Gold Gen. Perché i guadagni del progetto Under 23 bianconero stanno diventando davvero importanti, e permettono di finanziare il calciomercato dei grandi o di coltivare talenti da trattenere. La seconda squadra juventina è ormai consolidata: sta per cominciare il suo settimo anno di vita e a bilancio ha un peso relativamente basso, se paragonato all’incasso. La Next Gen costa circa 9 milioni di euro di gestione all’anno, e ne ha incassati quasi 80 solo con le cessioni dei giocatori più importanti. In questa sessione, i risultati sono evidenti: Huijsen, Iling Junior, Barrenechea e Soulé sono stati venduti per finanziare il mercato in entrata.

leggi anche Motta inizia male: Juve battuta 3-0 dal Norimberga