Conferenza stampa da Castel di Sangro per il capitano azzurro: "Qui con entusiasmo, ma soprattutto sono nel posto dove voglio essere. So che qualche tifoso sarà arrabbiato con me, ma voglio subito riconquistare la loro fiducia". Presente anche il ds Manna: "Osimhen? Irrispettoso parlarne oggi. Il mercato dura ancora un mese" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Giornata di parole in casa Napoli. A Castel di Sangro, a pochi giorni da quella del suo agente, conferenza stampa anche per Giovanni Di Lorenzo che è tornato sull'argomento relativo al suo possibile addio che ha animato le prime settimane di mercato: "Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande voglia ed entusiasmo. Sono nel posto giusto e dove voglio essere". leggi anche Napoli, Conte inizia a Verona, la Juve alla 5^

"Ripartiamo insieme, voglio zittire quelli che..." Poi una precisazione: "Ho parlato varie volte con Conte, ma ci tengo a dire una cosa. Lui, come Manna e De Laurentiis, ha svolto un ruolo importante. Ma io sono rimasto perché voglio restare a Napoli. Non sono rimasto per Conte. Voglio metterlo bene in chiaro. So che una parte della tifoseria può avere ancora rancore nei miei confronti ma starà a me riconquistare la fiducia di quei tifosi che sono ancora un po' arrabbiati con me". Di Lorenzo ha poi parlato anche dei fischi alla sostituzione contro il Lecce della passata stagione: "Ho provato dispiacere, ma i tifosi sono liberi anche di fischiare. E' stata un'annata storta per tutti, l'importante è che si sia conclusa. Ripartiamo tutti insieme. Voglio zittire quelli che si sono permessi di andare oltre con commenti e dichiarazioni. Preferisco parlare coi fatti. Non mi sono mai sentito scavalcato da nessun compagno". leggi anche Ostigard al Rennes, tutto fatto con il Napoli

©IPA/Fotogramma

Manna: "Mercato? Non faremo cose folli" Accanto al capitano azzurro, presente anche il ds Manna che però non è voluto entrare nel dettaglio relativo al futuro di Osimhen: "Siamo qui oggi per mettere una parola fine alla telenovela estiva. Penso sia inopportuno e non corretto parlare oggi e in questa sede di mercato, quindi preferirei non farlo". E sul mercato in generale: "Spesso è fatto di opportunità e quando si presentano si vede. Siamo tranquilli, non siamo in ansia, abbiamo una squadra competitiva per il nostro obiettivo che è ripartire raggiungendo la Champions. Noi abbiamo cercato di poter dare all'allenatore sin dai primi giorni di ritiro una squadra già competitiva per affrontare subito il campionato. E' chiaro che ci saranno dei movimenti, c'è ancora un mese di mercato, e potremmo fare degli inserimenti. E' un percorso, un progetto che sta iniziando quest'anno che vede l'allenatore centrale. Condividiamo col club una strategia, ma non faremo cose folli. Solo funzionali".