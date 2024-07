Dovbyk vuole solo la Roma: si tratta con il Girona

La Roma si avvicina al colpo Dovbyk per l'attacco. Il centravanti ucraino del Girona, capocannoniere dell'ultima Liga, ha ribadito all'Atletico Madrid la volontà di preferire il trasferimento in giallorosso. Lo avrebbe confermato in queste ore via messaggio anche all'allenatore Diego Simeone. Resta da trovare però l'accordo fra la Roma e il Girona con i giallorossi che offrono 32 milioni più bonus

Una trattativa difficile ma che potrebbe concretizzarsi la prossima settimana. La Roma continua a lavorare per l'acquisto di Artem Dovbyk, 27enne attaccante ucraino del Girona, capocannoniere dell'ultima Liga. Il giocatore nei giorni scorsi sembrava avviato verso l'Atletico Madrid, forte di un accordo fra i due club. L'inserimento della Roma, su precisa indicazione di Daniele De Rossi, sembra aver sortito i suoi frutti però. In queste ore il calciatore avrebbe comunicato ufficialmente all'allenatore degli spagnoli Diego Simeone, via messaggio, la sua volontà di non prendere più in considerazione l'offerta dei Colchoneros come ribadito già ieri dall'agente dell'attaccante. Resta quindi in corsa solo la Roma che al momento offre al Girona 32 milioni più bonus, ancora lontani dai 40 della clausola rescissoria pretesi dai catalani. Le prossime ore saranno decisive per limare le cifre e i dettagli dell'accordo e la prossima settimana il calciatore potrebbe sbarcare nella capitale