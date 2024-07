Roma, Dovbyk chiude le porte all'Atletico Madrid

Nel frattempo Artem Dovbyk ha ribadito all'Atletico Madrid di non prendere più in considerazione la loro offerta, sia tramite agenti che con sms a Simeone. L'ucraino vuole solo la Roma, che è arrivata a offrire 32 milioni più bonus. Il Girona, infastidito per il comportamento del giocatore, continua a chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria. Da lunedì 29 luglio ogni giorno sarà buono per trovare l’intesa. Intanto la Roma ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Samuel Dahl, terzino sinistro classe 2003, dal Djurgarden.