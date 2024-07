Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell'Arsenal: maglia numero 33 per l'ex difensore del Bologna e firma per i prossimi cinque anni. Operazione da 50 milioni di euro, un affare che farà guadagnare ben tre club. Il Bologna in primis (che aveva acquistato il difensore per appena 4 milioni la scorsa estate), ma anche Basilea e Roma. Ai rossoblù andranno 27 milioni di euro, 13,8 al club svizzero e 9,2 ai giallorossi. Roma che infatti, al momento della cessione di Calafiori al Basilea, si era riservata il 40% di una futura rivendita. Calafiori che ha parlato anche ai canali ufficiali del club: "È stato difficile fino ad ora, ma finalmente ci siamo e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e giocare per i tifosi. In realtà è stato il mio sogno fin da quando avevo 12 o 13 anni, perché qui ci sono i giocatori migliori del mondo. È un sogno non solo per me, ma per tutti. Ho parlato molto con l'allenatore e con Edu, e loro mi hanno convinto, ma ero già convinto. Penso sia il miglior progetto per me per i prossimi anni, e credo che migliorerò come giocatore".

