Douglas Luiz è arrivato a Torino. Poco dopo le 22.00 di lunedì 29 luglio il brasiliano, colpo di mercato della Juventus, ha varcato la porta dell'aeroporto di Caselle accolto da qualche tifoso e dai giornalisti presenti. Oggi visite al J Medical e primo allenamento agli ordini di Thiago Motta. Lo scorso 30 giugno, praticamente un mese fa esatto, l'annuncio dei bianconeri: contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2029. Una trattativa andata in porto nonostante i problemi legati all'accordo economico con McKennie che si sarebbe dovuto trasferire in Premier league. I due club hanno poi optato per il coinvolgimento nello scambio di Iling-Jr e Barrenechea. Il brasilano è stato valutato 50 milioni di euro da pagare in quattro anni. Un costo dell'operazione che però sarà abbassato dalle due contropartite tecniche, valutate nel complesso 26 milioni di euro.

leggi anche Cessioni record Aston Villa: Luiz e Diaby da podio