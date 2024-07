Mats Hummels al Bologna non è una pista tramontata. Il club rossoblù, che non aveva dato una deadline al difensore ma sperava in una risposta nel weekend, continua a "corteggiare" il tedesco, individuato tra i profili per la sostituzione di Calafiori, volato all'Arsenal. Hummels non ha ancora dato una risposta definitiva: il Bologna sa che servirà pazienza per un calciatore classe 1988 che di fatto ha visto la sua carriera svilupparsi solo in Germania, e con una famiglia intera che valuta un cambio di vita. Decisione importante va da sé, ma non ci sono chiusure. Hummels riflette, il Bologna attende.

approfondimento Anche Calafiori tra gli italiani di Premier